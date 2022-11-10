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شاهد .. سحب المزن الركامية تزين سماء القنفذة
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شاهد .. سحب المزن الركامية تزين سماء القنفذة

شاهد .. سحب المزن الركامية تزين سماء القنفذة

شاهد .. سحب المزن الركامية تزين سماء القنفذة
٠٥:٥٣:٢٥ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تشكيلات من سحب المزن الركامية في سماء محافظة القنفذة.

وأظهر المقطع، تجمع لسحب المزن في سماء محفظة القنفذة، وسط توقعات بهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن).

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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الكلمات الدلالية:
الأمطار القنفذة سحب المزن سحب المزن الركامية سماء القنفذة

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