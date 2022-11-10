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في انتظار الموافقة السامية.. إتاحة الأسماء التجارية باللغات الأجنبية قريبًا

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في انتظار الموافقة السامية.. إتاحة الأسماء التجارية باللغات الأجنبية قريبًا

في انتظار الموافقة السامية.. إتاحة الأسماء التجارية باللغات الأجنبية قريبًا

في انتظار الموافقة السامية.. إتاحة الأسماء التجارية باللغات الأجنبية قريبًا
٠٥:٤٥:٣٦ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

كشف وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام بن عبدالله المانع، عن ملامح مشاريع تشريعية مستقبلية لنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية.

وقال في تصريحات نقلتها “عكاظ”، على هامش حديثه ضمن الملتقى الرابع لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، الذي أُقيم بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة اليوم (الخميس)، إنه من المتوقع الانتهاء منها خلال السنة القادمة قبل رفعها للمقام السامي لاعتمادها.

وأضاف: هي مشاريع ستعمل نقلة كبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر نظام الأسماء التجارية، حيث في الوقت الحالي لايتيح الأسماء إلا باللغة العربية، بينما في نظام الأسماء التجارية الجديد سيتيح الأسماء بلغات أخرى.

كما أوضح أن التشريعات المستقبلية ستخفف بعض الاشتراطات الموجودة في اعتماد القوائم المالية في نظام المعاملات التجارية للشركات، ونظام المعاملات التجارية سينضم آلية الاستثناء للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

الكلمات الدلالية:
الأسماء التجارية اللغات الأجنبية موافقة سامية وزارة التجارة

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