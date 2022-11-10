الانتخابات الأمريكية.. مرشح ميت يحوز على أغلبية ساحقة بولاية بنسلفانيا

تواصل – فريق التحرير:

اكتسح مرشح أمريكي، ميت، بأغلبية ساحقة، انتخابات بنسلفانيا بأكثر من 85% من أصوات الناخبين، بعد أن توفي في 9 من أكتوبر الماضي.

منافسه الجمهوري حصل على 14% فقط

وحصل النائب المتوفى أنتوني ديلوكا الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي، على أكثر من 85%، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، فيما حصل منافسه كيونيا ليفنجستون على 14% فقط من نسبة الأصوات.

ولم تتمكن السلطات القائمة على عملية الانتخابات، من تغيير بطاقات الاقتراع، في بنسلفانيا، خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى وجود اسم المرشح المتوفى، وأعطاه الناخبون الأمريكيون أغلبية ساحقة.

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الحزب الديموقراطي يعلق

وعلقت لجنة إدارة حملة المرشحين الديموقراطيين في بنسلفانيا على نسبة التصويت، قالت: “نشعر بالحزن لفقدان ديلوكا، وفي الوقت نفسه فإننا فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم بمبادئ الحزب، من خلال إعادة انتخابه.

وحسب “العربية”، تكررت الواقعة مرة أخرى، في ولاية تينيسي، لمرشحة الحزب الديموقراطي باربرا كوبر، التى توفيت العام الماضي، عن عمر ناهز 93 عاما، ومنحها الناخبون مقعدا عن الولاية.