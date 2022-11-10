قرار أوروبي برفض وثائق السفر الروسية الصادرة في مناطق سيطرة موسكو بأوكرانيا وجورجيا

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر رفض وثائق السفر الروسية الصادرة في مناطق سيطرة موسكو بأوكرانيا وجورجيا.

موسكو مستعدة لبحث أزمة العلاقات مع أوروبا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لبحث أزمة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن بشروط، مؤكدة انه يجب الاعتراف بالوضع الراهن في أوكرانيا كشرط للتفاوض مع الأوروبيين، وأنه على الاتحاد الأوروبي الاستقلال بقراراته عن واشنطن إذا أراد التفاوض.

أوروبا تعمل على تدريب القوات الأوكرانية

وأكد وزير الدفاع الإستوني، أن التهديدات الروسية التي تواجهنا في أوكرانيا تتزايد، لافتًا إلى أن العمل جاري على تدريب القوات الأوكرانية لتكون أكثر استعدادا للقتال.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الخارجية الصينية أنها تأخذ على محمل الجد المقترح الأمريكي للقاء الرئيسين تشي وبايدن في قمة مجموعة العشرين، وأنه على واشنطن وقف استخدام القضايا التجارية سلاحًا واتخاذ خطوات ملموسة لحماية مبدأ اقتصاد السوق.

الجمهوريون ضد مساعدات واشنطن لأوكرانيا

وفي الوقت الذي صرحت فيه أوكرانيا أن المساعدات المقدمة إلى كييف تصب في مصلحة الولايات المتحدة لذا ستنمو، أكد ممثلو الحزب الجمهوري مرارًا وتكرارًا بأنهم سيسعون إلى خفض المساعدات لأوكرانيا إذا فازوا بأغلبية وحرمان الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.

وحسب «سبوتنيك»، فإن نتائج انتخابات الكونجرس الحالية ستحدد مصير جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

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