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«المياه الوطنية»: تنفيذ 4 عقود بأكثر من 153 مليون ريال بمنطقة جازان
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«المياه الوطنية»: تنفيذ 4 عقود بأكثر من 153 مليون ريال بمنطقة جازان

«المياه الوطنية»: تنفيذ 4 عقود بأكثر من 153 مليون ريال بمنطقة جازان

«المياه الوطنية»: تنفيذ 4 عقود بأكثر من 153 مليون ريال بمنطقة جازان
٠٤:٥٥:٥٦ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تنفيذ 4 عقود تخص مشاريع حيوية في محافظات جازان، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظات بتكلفة مالية تجاوزت (153) مليون ريال، وذلك لخدمة (100) ألف مستفيد.

وأوضحت الشركة أن تلك المشاريع تأتي ضمن أهداف الشركة لتعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وذلك بمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا، مبينة أن تلك العقود تضمنت تنفيذ عدد من مشاريع المياه، واستكمال وتنفيذ خطوط ناقلة في عدد من محافظات منطقة جازان..

بالإضافة إلى رفع كفاءة الإمداد المائي والتوزيع، ستخدم عدد من الأحياء في محافظات (العارضة، والعيدابي، وأبو عريش، والداير، والدرب، وصبيا، وفرسان، وأحد المسارحة).

مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات المياه

وبيّنت أن هذه العقود التي بدأت الشركة في تنفيذها تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات المياه وهي مشروع إعادة تأهيل الخطوط الناقلة للمياه المتضررة من السيول بتكلفة مالية تجاوزت (38.4) مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت (13) كم، لتخدم ثلاث من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان..

ومشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية، وعدادات قياس التدفق بمحافظات جازان بتكلفة مالية تجاوزت (29.6) مليون ريال، بهدف توصيل خدمة المياه إلى المستفيدين، وخفض الفاقد من المياه، ورفع نسبة التغطية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء في تلك المحافظات، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع تنفيذ استكمال الثقب الأفقي بمنطقة جازان بتكلفة مالية تجاوزت (13.4) مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت نحو (5) كم.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت مؤخرًا في تنفيذ عقد مشروع استكمال تنفيذ خزانات المياه والشبكات في محافظات منطقة جازان بتكلفة مالية بلغت (72) مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت (82) كم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء؛ للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
البنية التحتية المياه المياه الوطنية جازان خزانات المياه رؤية المملكة 2030

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