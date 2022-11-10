بالتفاصيل.. استحواذ “سالك” على 9% من شركة إل تي فودز الهندية

تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن استحواذها على 9.2% من شركة “إل تي فودز الهندية” المتخصصة في مجال أرز البسمتي من خلال رفع رأس مال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسين للشركة.

وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 208 ملايين ريال وجاءت تماشياً مع توجهات “سالك” بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.

“سالك”: التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية من أهم أهدافنا

وأوضحت “سالك” أن التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية يعد من أهدافها الإستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي، موضحة أن الاستحواذ يهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية متينة بعد ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ سالك على 30% من شركة “دعوات للأغذية المحدودة” التي تعد أحد أذرع التصنيع والتوريد لشركة “إل تي فودز”.

يذكر أن شركة “إل تي فودز” التي تأسست قبل 70 عامًا والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006 تعد رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية حيث تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، وقد بلغت إيراداتها العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزهما “دعوات” و “رويال” الأكثر شعبية واستهلاكاً لمنتجاتها في الهند.

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