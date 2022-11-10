أبرزها المدينة وحائل.. عاصفة أمطار غزيرة وجريان للسيول على هذه المناطق

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تساقطت عصر اليوم كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على عدد من مناطق المملكة.

جريان السيول وتساقط الأمطار بالمدينة

وشهدت المحفر شمال محافظة الحناكية شرق منطقة المدينة المنورة، عاصفة مطرية قوية مع بردية شديدة أدت إلى جريان السيول والأودية وسط هبوب رياح نشطة.

أمطار غزيرة بعسير وحائل

كما تساقطت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير جنوب المملكة، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار على الحوير والحليفة بمنطقة حائل.

وصباح اليوم، تعرضت محافظة الأسياح شمال شرق القصيم في المنطقة الشرقية لصاعقة رعدية قوية.

أمطار غزيرة على حفر الباطن

فيما تساقطت أمطار غزيرة بين أم رقيبة والبطيحانية جنوب حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب حفر الباطن اليوم لأمطار غزيرة وسط أجواء شتوية ملحوظة.

أمطار ورياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية «حفر الباطن».

الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

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