«موانئ» تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بـ 15.33% في أكتوبر 2022

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حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر أكتوبر لعام 2022م بنسبة 15.33% لتصل إلى 694,517 حاوية مقارنة بـ 602,210 حاويات خلال نفس الفترة لعام 2021م.

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الدائم لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط بين القارات الثلاث..

ونتيجة للمبادرات التي أطلقتها لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص..

وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، بلغت الحاويات الصادرة 202,030 حاوية بزيادة 17.75% عن شهر أكتوبر لعام 2021م الذي سجل 171,579 حاوية..

وأيضًا شهدت الحاويات الواردة ارتفاعًا نسبته 23.02% لتصل إلى 214,174 حاوية مقابل 174,090 حاوية في شهر أكتوبر من العام السابق، كما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 8.49% لتصل إلى 278,313 حاوية مقابل 256,541 حاوية في شهر أكتوبر لعام 2021م.

الموانئ السعودية تشهد ارتفاعًا في أحجام البضائع المناولة

وشهدت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أحجام البضائع المناولة بنسبة 3.34% مسجلة 26,722,044 طنًا مقارنة بـ 25,858,562 طنًا في شهر أكتوبر من عام 2021م، حيث ناولت الموانئ السعودية 938,390 طن بضائع عامة بزيادة 85.51% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي سجلت 505,855 طنًا..

كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 20.89% لتصل إلى 4,942,911 طنًا مقارنة بشهر أكتوبر لعام 2021م الذي سجل 4,088,668 طنًا، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 6.81% مسجلة 13,638,345 طنًا مقارنة بـ 14,634,481 طنًا في شهر أكتوبر لعام 2021م.

زيادة أعداد السفن بالموانئ بنسبة 28.04%

وسجلت أعداد السفن بالموانئ السعودية زيادة نسبتها 28.04% لتصل إلى 1,411 سفينة مقابل 1,102 سفينة في شهر أكتوبر لعام 2021م، وحققت السيارات الواردة زيادة نسبتها 69.41% لتصل إلى 92,998 سيارة مقارنة بـ 54,894 سيارة في شهر أكتوبر من العام السابق.

وتعزيزًا لمنظومة الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية؛ سجلت أحجام المواد الغذائية المناولة بالموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر لعام 2022م زيادة نسبتها 12.35% لتصل إلى 2,364,943 طنًّا مقارنة بـ 2,104,962 طنًا في نفس الفترة من العام الماضي..

كما شهدت تفريغ 198,947 رأس ماشية بزيادة 129.43% عن شهر أكتوبر 2021م الذي سجل 86,715 رأس ماشية، واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2022م نحو 44,268 راكبًا.

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