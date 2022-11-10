الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
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برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
٠٤:٤٠:٣٧ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مساعد إداري.

2 – مهندس شبكات.

3 – مهندس اتصالات.

4 – مهندس حاسب آلي.

5 – أخصائي تسويق.

6 – كاتب تدقيق بيانات.

7 – مساعد إداري.

8 – محلل نظم.

9 – فني مواقع إلكترونية.

10 – مدخل بيانات.

11 – مدير تسويق.

12 – اختصاصي تسويق.

13 – وغيرها.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية برنامج العمل بوابة التوظيف وظائف شاغرة

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