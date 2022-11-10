برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مساعد إداري.

2 – مهندس شبكات.

3 – مهندس اتصالات.

4 – مهندس حاسب آلي.

5 – أخصائي تسويق.

6 – كاتب تدقيق بيانات.

7 – مساعد إداري.

8 – محلل نظم.

9 – فني مواقع إلكترونية.

10 – مدخل بيانات.

11 – مدير تسويق.

12 – اختصاصي تسويق.

13 – وغيرها.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).