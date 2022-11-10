برنامج العمل عن بُعد يُعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:
* المسميات الوظيفية:
1 – مساعد إداري.
2 – مهندس شبكات.
3 – مهندس اتصالات.
4 – مهندس حاسب آلي.
5 – أخصائي تسويق.
6 – كاتب تدقيق بيانات.
7 – مساعد إداري.
8 – محلل نظم.
9 – فني مواقع إلكترونية.
10 – مدخل بيانات.
11 – مدير تسويق.
12 – اختصاصي تسويق.
13 – وغيرها.
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا).