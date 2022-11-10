بالخطوات.. «الشؤون البلدية»: يمكنك إصدار رخصتك الإنشائية خلال دقائق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه توفيرًا لوقتك وبخطوات سهلة وبسيطة، يمكنك إصدار الرخصة الإنشائية خلال دقائق.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، على حسابها في «تويتر»، أنه يمكن إصدار الرخصة الإنشائية خلال دقائق، من خلال هذه الخطوات.

* خطوات التقديم:

1 – اختيار نوع الرخصة «رخصة إنشائية – رخصة تسوير».

2 – تحديد المالك ومقدم الطلب.

3 – اختيار القرار المساحي المراد استخراج عليه رخصة بناء أو تسوير.

4 – تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي.

5 – بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

* المتطلبات:

1 – صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري.

2 – وجود قرار مساحي «بغرض البناء».

3 – التعاقد مع مكتب هندسي مصمم.

4 – التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء, التأمين ضد العيوب الخفية للمبنى بعد إصدار الرخصة.

5 – سداد رسوم الخدمة.

* الاشتراطات والموافقات الحكومية:

1 – وجود التأمين ضد العيوب الخفية في حالة المباني التي تستلزم التأمين.