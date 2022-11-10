عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن نيته بيع 10% من حصته في “تداول”
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نيته بيع 10% من حصته في شركة “تداول”.
وقال الصندوق إنه سيبدأ عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 12 مليون سهم في “مجموعة تداول السعودية القابضة” والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، وفقًا لـ”الإخبارية”.
وقال الصندوق، إنه سوف يتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فورا وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 قبل افتتاح السوق وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها.
وبحسب البيانات المتاحة، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 17 شركة جديدة في السوق الأمريكي خلال الربع الثاني 2022 من بينها ” جي بي مورغان تشايس آند كو” و”بلاكروك” و”أمازون” و”مايكروسوفت”.
وانخفضت ملكية الصندوق في السوق الأمريكي من 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2022 إلى 40.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2022، وفقًا لـ”أرقام”.
وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثاني 2022، رفع الصندوق حصصه في 5 شركات تتضمن “إلكترونيك آرتس” و”إير برودكتس آند كيميكالز” و”باي بال” و”ميتا بلاتفورم” و”شوبيفاي”.
وفي المقابل خفض الصندوق حصصه في شركة واحدة هي “فيزا أي إن سي”.