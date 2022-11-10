عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن نيته بيع 10% من حصته في “تداول”

وقال الصندوق إنه سيبدأ عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 12 مليون سهم في “مجموعة تداول السعودية القابضة” والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، وفقًا لـ”الإخبارية”.

وقال الصندوق، إنه سوف يتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فورا وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 قبل افتتاح السوق وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها.