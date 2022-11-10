لليوم الثالث.. تراجع ملموس في أسعار النفط وبرنت يسجل 93 دولارًا للبرميل

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تراجعت أسعار النفط، اليوم، مجددًا وسط ترقّب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية وما تحمله من مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سِنْتَين إلى 92.63 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولار للبرميل.

ووصل تراجع أسعار برنت إلى أكثر من 6% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%.

ورفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى، بناء على التغيرات التي شهدتها أسعار النفط الدولية.

انخفاض أسعار الخام الأمريكي

وأمس، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 87.13$ للبرميل الأدنى فى أسبوع، من مستوى الافتتاح عند 88.48$، وسجل أعلى مستوي عند 89.20$ ، وتراجع خام برنت بنحو 1.5% إلى مستوى 93.65$ الأدنى منذ الأول من نوفمبر الجاري، من مستوى الافتتاح عند 95.06$ ، وسجل أعلى مستوي عند 95.59$.

وعند تسوية الأسعار، الاثنين الماضي، فَقَدَ الخام الأمريكي نسبة 3.5%، وانخفض خام برنت بنسبة 2.9%، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل مخاوف الطلب الصيني.

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