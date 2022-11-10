نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة «جندي» رجال

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات على رتبة «جندي» للرجال.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر الدخول إلى منصة «أبشر– توظيف».

توضيح رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر

وخلال ردها على سؤال لأحد المواطنين، أوضحت «الجوازات» بأنه يتم حجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات، وسداد رسوم الجواز والتوصيل مع إحضار صورتين شخصية والجواز السابق وتعبئة استمارة تجديد الجواز.

تعذّر تنفيذ العملية في منصة أبشر

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق الإجراء المتبع، حال تعذر تنفيذ العملية في منصة أبشر، وذلك خلال رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر بشأن الإجراء الذي يمكن اتخاذه حال عدم القدرة على تنفيذ العملية في أبشر.