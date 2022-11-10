«ممنوع العمل عن بُعد».. أول رسالة من «ماسك» لموظفي «تويتر»

تواصل – فريق التحرير:

في أول رسالة لهم عبر البريد الإلكتروني، أكد الملياردير إيلون ماسك لموظفي «تويتر» بأنه حَظَرَ العمل عن بُعد؛ ما لم يوافق عليه شخصيًا.

وحسب وكالة «بلومبرج»، فقد تضمنت الرسالة أنه لا توجد طريقة لتجميل الصورة بشأن التوقعات الاقتصادية وكيف ستؤثر على شركة تعتمد على الإعلانات مثل «تويتر»، وأنه يتخذ بعض الخطوات لإعدادهم للأوقات الصعبة المقبلة.

بقاء الموظفين في المكتب لمدة 40 ساعة في الأسبوع

وأكد أن القواعد الجديدة التي ستبدأ على الفور، ستجعل بقاء الموظفين في المكتب لمدة 40 ساعة في الأسبوع على الأقل.

يأتي هذا بعدما أعلنت الشركة خفض حوالي نصف قوتها العاملة بعد فترة وجيزة من إتمام صفقة استحواذ «ماسك» على المنصة الدولية للتغريدات القصيرة.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها في رسالة لـ«ماسك»

في الوقت نفسه، بعث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك، يحثه فيها على ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئًا أساسيًا بالنسبة لإدارة «تويتر».

ويوم الجمعة، سرّحت الشركة نصف عدد العاملين بها، وقال الموظفون إن الفريق المعني بحقوق الإنسان كان من بين المتضررين، في تطور وصفته الأمم المتحدة بأنه ليس بداية مشجعة، حسب «سكاي نيوز».

«تويتر» جزء من ثورة عالمية غيّرت طريقة التواصل

وأوضح المفوض السامي، أن «تويتر» جزء من ثورة عالمية غيّرت طريقة التواصل، معبرًا عن قلقه على المجال الرقمي العام ودور المنصة فيه، مشيرًا إلى أن احترام حقوقنا الإنسانية المشتركة يجب أن يضع حواجز الحماية أمام استخدام المنصة وتطورها.

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