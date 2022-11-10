«هيئة الإعلام»: حجب 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية

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قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، إنه تم حجب 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية.

وأضافت، خلال كلمتها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: “دورنا يبدأ بمجرد تطوير اللعبة، ونكون معهم خلال فترة التطوير، ونتأكد أنها متوافقة مع التصنيف العمري السعودي ونعطيها التصنيف”.

الألعاب المستقلة يتم تصنيفها عبر النظام بشكل أوتوماتيكي

وتابعت: أما الألعاب المستقلة فيتم تصنيفها بشكل أوتوماتيكي عبر النظام ولا نتدخل فيها وهناك رقابة لاحقة عليها.

وواصلت: هناك 8 دول لها تصنيفات معتمدة والمملكة منهم، والتصنيف العمري يختلف، وهناك 56 ضابطاً لهذه العملية، ومثلاً هناك لعبة مقبولة في بعض المجتمعات ومجتمع آخر لا يقبلها والسوق السعودية تعد من أكبر الأسواق.

انطلاق فعاليات المهرجان

وانطلقت مساء أمس بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، الذي يُنظّمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمشاركة ممثلين من المؤسسة القطرية للإعلام، والهيئات العربية المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة، ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

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