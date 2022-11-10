ولي العهد الكويتي يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين

توصل – فريق التحرير:

أرسل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة الشقيقة.

الصياح عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته

وعبر في برقيته سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، مبتهلاً سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.