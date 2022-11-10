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«اتّصِل نَصِلْ».. فكرة مبتكرة لتوصيل كتيبات الدعوة إلى حديثي العهد بالإسلام (فيديو)
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«اتّصِل نَصِلْ».. فكرة مبتكرة لتوصيل كتيبات الدعوة إلى حديثي العهد بالإسلام (فيديو)

«اتّصِل نَصِلْ».. فكرة مبتكرة لتوصيل كتيبات الدعوة إلى حديثي العهد بالإسلام (فيديو)

«اتّصِل نَصِلْ».. فكرة مبتكرة لتوصيل كتيبات الدعوة إلى حديثي العهد بالإسلام (فيديو)
٠٢:١٠:٠٧ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ابتكرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء بمدينة بريدة، فكرة جديدة لإيصال كتيبات الدعوة للخدم والسائقين وحديثي العهد بالإسلام إلى مقر السكن.

ويظهر مقطع فيديو لسيارة مكتوب عليها من أعلى “اتصل نصل للكتيبات باللغات”، وهذه السيارة مخصصة للدعوة وإيصال الكتب إلى البيوت.

وحين يتم الاتصال بالرقم الموجود على السيارة فإنها تصل إلى المنزل وتعطي للمتصل أي كتاب يحتاجه باللغة التي يريدها.

الفكرة تسهم في توعية العمال والخادمات

هذه الفكرة تسهم في توعية العمال والخادمات وغيرهم، وسيكون لها دور كبير في نشر تعاليم الدين الإسلامي وتوسيع معرفة هؤلاء الأشخاص به.

وتسهم تلك السيارة في نشر الدعوة، حيث إن هؤلاء الأشخاص سيكونون سفراء للإسلام بعد عودتهم إلى بلادهم حاملين العقيدة الإسلامية والدعوة على عاتفهم.

وبالتالي فإن مثل تلك الأفكار البسيطة يكون لها مردود إيجابي على الدعوة، وتعمل على توصيل رسالة الإسلام السمحة إلى كافة ربوع الكرة الأرضية.

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الكلمات الدلالية:
الإرشاد الدعوة جمعية جمعية الدعوة والإرشاد

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