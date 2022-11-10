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«هيئة الإعلام»: 4000 شخص تقدموا للحصول على رخصة موثوق خلال 40 يومًا فقط
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«هيئة الإعلام»: 4000 شخص تقدموا للحصول على رخصة موثوق خلال 40 يومًا فقط

«هيئة الإعلام»: 4000 شخص تقدموا للحصول على رخصة موثوق خلال 40 يومًا فقط

«هيئة الإعلام»: 4000 شخص تقدموا للحصول على رخصة موثوق خلال 40 يومًا فقط
٠٢:٠٠:٤٣ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، إن عدد المتقدمين للحصول على رخصة “موثوق” بلغ 1000 شخص في الأول من أكتوبر الماضي.

وأضافت – خلال كلمتها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون المنعقد بالرياض – أن هذا العدد ارتفع إلى 4 آلاف شخص منذ أكتوبر وحتى اليوم، وخلال 40 يومًا فقط تم منح الرخصة إلى 4000 شخص.

وتابعت: يبلغ عدد المتقدمين للحصول على الرخصة أكثر من 15 ألف شخص.

انطلاق فعاليات المهرجان 

وانطلقت مساء أمس بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، الذي يُنظّمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمشاركة ممثلين من المؤسسة القطرية للإعلام، والهيئات العربية المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة، ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

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الكلمات الدلالية:
الإذاعة والتليفزيون الإعلام هيئة الإعلام هيئة الإعلام بالمملكة

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