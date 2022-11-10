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ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟.. «سعود الطبية» تُوضح
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ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟.. «سعود الطبية» تُوضح

ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟.. «سعود الطبية» تُوضح

ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟.. «سعود الطبية» تُوضح
٠١:٤٠:٤٤ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية بأن هناك فرق بين مصطلحي “طبيعي” و”عضوي” في الأطعمة، حيث تعني الأطعمة الطبيعية خلوها من الألوان الصناعية أو النكهات أو المواد الحافظة، في حين يعني مصطلح العضوي إلى الطرق أو المواد المستخدمة في زراعة مكونات الطعام.

وأشارت أخصائي التغذية، أسماء الرميزان، إلى الأطعمة العضوية وكيفية إنتاجها من خلال الممارسات الزراعية التي تستخدم المواد الطبيعية فقط وتتجنب المواد الكيميائية الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية والمواد المعدلة وراثيًا..

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وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان، مثل: الحليب والجبن واللحوم، مبينة أن الأطعمة العضوية تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3..

وقد يقلل استهلاك الطعام العضوي من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والهرمونات المضافة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

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الكلمات الدلالية:
الخضراوات الطعام الطبيعي الطعام العضوي الفواكه المواد الحافظة سعود الطبية منتجات الألبان

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