ما الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي؟.. «سعود الطبية» تُوضح

تواصل – واس:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية بأن هناك فرق بين مصطلحي “طبيعي” و”عضوي” في الأطعمة، حيث تعني الأطعمة الطبيعية خلوها من الألوان الصناعية أو النكهات أو المواد الحافظة، في حين يعني مصطلح العضوي إلى الطرق أو المواد المستخدمة في زراعة مكونات الطعام.

وأشارت أخصائي التغذية، أسماء الرميزان، إلى الأطعمة العضوية وكيفية إنتاجها من خلال الممارسات الزراعية التي تستخدم المواد الطبيعية فقط وتتجنب المواد الكيميائية الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية والمواد المعدلة وراثيًا..

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وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان، مثل: الحليب والجبن واللحوم، مبينة أن الأطعمة العضوية تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3..

وقد يقلل استهلاك الطعام العضوي من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والهرمونات المضافة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

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