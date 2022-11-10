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«هيئة الإعلام»: حجم قطاع الإعلانات 11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة
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«هيئة الإعلام»: حجم قطاع الإعلانات 11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة

«هيئة الإعلام»: حجم قطاع الإعلانات 11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة

«هيئة الإعلام»: حجم قطاع الإعلانات 11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة
٠١:٤٧:١٨ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

علّقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، على إطلاق تجربة “موثوق” وتأثيرها في قطاع الإعلانات بالمملكة.

وأضافت خلال كلمتها بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقد بالرياض: “كل يوم نقيم ونرصد ونطور في التجربة، وموثوق كان يؤثر في الأفراد وهو اللاعب الأساس”.

وأضافت أن قطاع الإعلانات يقدر تقريبًا بـ 11 مليار ريال سنويًا، ونحن أكبر سوق في المنطقة في هذا القطاع.

الهدف الأساس لإطلاق موثوق هو تنظيم سوق الإعلانات

وتابعت: “موثوق” هدفه ينظم وضع التعيينات والأفراد المقدمين للمحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت عسيري قد أكدت، أنه تم منح 4 آلاف شخص رخصة «موثوق»، وأن المتقدمين أكثر من 15 ألفًا للحصول على الرخصة، مشيرة إلى أن دور الهيئة هو التوعية ثم الرقابة والردع بحال وجود تجاوزات في المحتوى والمضمون.

وانطلقت مساء أمس بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، الذي يُنظّمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمشاركة ممثلين من المؤسسة القطرية للإعلام، والهيئات العربية المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة، ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

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الكلمات الدلالية:
الرياض قطاع الإعلانات مهرجان مهرجان الإذاعة والتليفزيون مهرجان الرياض موثوق

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