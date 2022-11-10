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«هيئة الإعلام»: ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية
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«هيئة الإعلام»: ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية

«هيئة الإعلام»: ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية

«هيئة الإعلام»: ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية
٠١:١٣:٢٨ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، أنه ما زالت هناك تجاوزات مخالفة في الإعلانات لقيمنا الإسلامية.

تنظيم ومعاجلة هذه المخالفات بدون حجب أو إغلاق

وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة حوار أدارها مذيع «الإخبارية» إبراهيم الهلالي، أن الهيئة تسعى إلى تنظيم ومعالجة هذه المخالفات بدون حجب أو إغلاق، ولكن بتنظيم المحتوى الإعلاني بما يتناسب مع قيم المملكة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أشياء كثيرة تغيرت في 3 أشهر فقط

وأضافت أنه بتوجيهات وزير الإعلام وتنسيق كامل مع الجهات المعنية، فإنه تم إطلاق الترخيص لتغيير هذا القطاع بشكل كامل، حيث يتم رصد الردود السلبية والإيجابية بشكل يومي، عن طريق التواصل مع الجمهور لأخذ رأيه ودراسته وتطويره، مؤكدة أن هناك أشياء كثيرة تغيرت في 3 أشهر فقط من إطلاق «موثوق».

منح 4 آلاف شخص رخصة «موثوق»

وأكدت عسيري، أنه تم منح 4 آلاف شخص رخصة «موثوق» وأن المتقدمين أكثر من 15 ألفًا للحصول على الرخصة، مشيرة إلى أن دور الهيئة هو التوعية ثم الرقابة والردع بحال وجود تجاوزات في المحتوى والمضمون.

وانطلقت مساء أمس بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، الذي يُنظّمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمشاركة ممثلين من المؤسسة القطرية للإعلام، والهيئات العربية المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة، ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

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الكلمات الدلالية:
إسراء عسيري الإعلانات المخالفة ترخيص موثوق لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

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