الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات بالرياض
تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
في 24 ساعة.. «الصحة» تُسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 237 حالة
«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي» يُطلق مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة
“إنفاذ” يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 90 عقارًا في هذه المناطق
لليوم الثاني.. الذهب يحافظ على استقراره وعيار 21 يسجل 180 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات بالرياض

عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات بالرياض

عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات بالرياض
١٢:٢٧:٠٥ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي كمية من الهيروين المخدر في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ” .

بفضل من الله تم القبض على كل من/ 1- محمد عرفان غلام علي 2- لياقت علي محمد علي -باكستانيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيزًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين / محمد عرفان غلام علي، ولياقت علي محمد علي اليوم الخميس 16 / 4 / 1444 هـ في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.

الكلمات الدلالية:
المخدرات الهيروين حكم القتل تعزيرا محكمة الاستئناف مهربي الرياض وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
فلسطين.. عشرات من مجندات الاحتلال يقتحمن باحات “الأقصى”

فلسطين.. عشرات من مجندات الاحتلال يقتحمن باحات “الأقصى”

٠٤:٣٠ م، الثلاثاء، ١٨ مارس ٢٠١٤
التربية: موقع شرح المناهج يعمل يومياً من 4-10م ماعدا الخميس والجمعة

التربية: موقع شرح المناهج يعمل يومياً من 4-10م ماعدا الخميس والجمعة

٠٢:٤٨ ص، الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤
إحباط تهريب أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وملوتوف للمملكة

إحباط تهريب أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وملوتوف للمملكة

٠٩:٣٨ ص، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
السبت.. هيئة تطوير الرياض تُطلق التحويلات المرورية على مسار شارع الستين ‏

السبت.. هيئة تطوير الرياض تُطلق التحويلات المرورية على مسار شارع الستين ‏

٠٦:٠٤ م، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *