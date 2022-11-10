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في 24 ساعة.. «الصحة» تُسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 237 حالة
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في 24 ساعة.. «الصحة» تُسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 237 حالة

في 24 ساعة.. «الصحة» تُسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 237 حالة

في 24 ساعة.. «الصحة» تُسجل 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 237 حالة
١٢:١٩:٢٣ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 122 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 237 حالة، مبينة أنها سجلت حالة وفاة واحدة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

ووفقًا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 824,273 حالة.

تسجيل 3967 حالة نشطة

 وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 3851 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي بلغ 810,996 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,996 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,426 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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