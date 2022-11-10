الصين تُوجه رسالة تحذيرية عاجلة للولايات المتحدة الأمريكية.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه على الولايات المتحدة التوقف عن التعامل مع الأمور التجارية باعتبارها أسلحة حرب.

اتخاذ خطوات ملموسة لحماية مبدأ اقتصاد السوق

وأوضحت أنه على واشنطن وقف استخدام القضايا التجارية سلاحًا واتخاذ خطوات ملموسة لحماية مبدأ اقتصاد السوق.

لقاء بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي

وأضافت أنه على الولايات المتحدة أن تعمل معنا لتجنب سوء الفهم والتقدير، مؤكدة أنها تأخذ اقتراح عقد لقاء بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي خلال قمة العشرين على محمل الجد، وأنها ملتزمة بتحقيق تعايش سلمي مع الولايات المتحدة لكن تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية.

بايدن: لن نقدم أي تنازلات للرئيس الصيني

وقال الرئيس الأمريكي: إنه سيناقش ملف تايوان مع نظيري الصيني، مضيفًا: “لن نقدم أي تنازلات للرئيس الصيني”، لافتًا إلى أن واشنطن تتطلع إلى المنافسة مع بكين وليس الصراع، لا تغيير في سياستنا تجاه تايوان.

رصد 18 طائرة و4 سفن في محيط تايوان

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصد 18 طائرة و4 سفن في المنطقة المحيطة، مشيرة إلى أنها رصدت قبل أيام 31 من تلك الطائرات عبرت ما يسمى بـ”الخط الأوسط” لمضيق تايوان.

دورية جوية لمراقبة الوضع

وكشفت أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع وأصدرت تحذيرات لاسلكية ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، حيث يتم رصد تحركات طائرات وسفن حربية صينية في المناطق المحيطة بتايوان على أساس شبه يومي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية نقلاً عن مسؤول عسكري أن تايوان أطلقت دورة سنوية لمناورات سلاح الجو تستغرق حتى 12 نوفمبر.

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