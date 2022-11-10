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تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:٢١:٤٧ م، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 10 من نوفمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.76.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.16

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.28

فرنك سويسري 3.82

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