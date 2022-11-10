«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي» يُطلق مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم، أنه أطلق مبادرة «إعادة تأهيل البؤر الملوثة»، ضمن مبادرات المركز الطموحة لإعادة الأوساط البيئية لحالتها الأولى، مشيرًا على أن المبادرة، تهدف إلى:

1 – ضمان استخدام المقاييس البيئية المتوافقة مع نظام البيئة والاتفاقيات الدولية.

2 – معالجة البؤر الملوثة بما يحافظ على سلامة البيئة ويعزز من استخدامها وحصرها، والعمل على معالجتها وإعادة تأهيلها.

* أبرز إنجازات المبادرة

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبدالله الصايل، أن المبادرة توفر دراسات بحلول متنوعة لتأهيل البؤر الملوثة، وتوفر آلية لمتابعة أعمال تنفيذ إعادة التأهيل مع الجهات ذات العلاقة.

واشار إلى أن المبادرة تتضمن القيام بمسح ميداني لـ 700 بؤرة ملوثة ناتجة عن الأنشطة الصناعية ومرادم النفايات، مشيرًا إلى أن أبرز إنجازات المبادرة تتمثل في:

1 – مسح 143 بؤرة ملوثة.

2 – إعداد دراسة ميدانية لـ 41 بؤرة ملوثة.

3 – إتمام دراسة مستوى التلوث بمنطقة شمال جدة.

4 – الانتهاء من دراسة إعادة التأهيل المستدام لبحيرات السلام والشباب وبحيرة الأربعين.

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