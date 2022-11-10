رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في المدينة الطبية، عن رغبتها في التعاقد على وظائف صحية وإدارية للمواطنين على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات من خلال فتح بوابة التقديم، وسيكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة التوظيف في موقع جامعة الملك خالد الرسمي، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب استشاري.

2 – استشاري تخدي.

3 – أخصائي صحي غير طبيب.

4 – أخصائي أشعة.

5 – أخصائي فيزياء طبية.

6 – أخصائي علاج طبيعي.

7 – أخصائية تمريض.

8 – أخصائي علاج تنفسي.

9 – أخصائي ترميز طبي.

10 – أخصائي علم اجتماع.

11 – سكرتير.

12 – أخصائي إداري.

13 – أخصائي تقني.

14 – مهندس صيانة.

15 – مشرف نظافة.

16 – أخصائي نفسي إكلينيكي.

17 – مراجع داخلي.

18 – فني تخدير.

19 – أخصائي تخدير.

* الشروط العامة للوظائف الإدارية:

1 – أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

2 – أن يكون التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

3 – لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

4 – إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

5 – اجتياز الاختبار أوالمقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

6- إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية، مع إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

7 – في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

8 – بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم من يوم الأحد 19 / 4 / 1444هـ لمدة أسبوع

– طريقة التقديم:-

– عبر موقع جامعة الملك خالد الرسمي

* موعد التقديم:

– رابط التقديم: (اضغط هـنـا)