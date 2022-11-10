لليوم الثاني.. الذهب يحافظ على استقراره وعيار 21 يسجل 180 ريالاً

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حافظت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 10 من نوفمبر 2022، على استقرارها في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 206.33 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 189.14 ريال.

عيار 21 يسجل 180.55 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 180.55 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 154.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 120.36 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 103.17 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6417 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1447 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 206,335 ريالاً.

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