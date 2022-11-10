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في يومه الثاني.. انطلاق جلسات أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022
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في يومه الثاني.. انطلاق جلسات أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022

في يومه الثاني.. انطلاق جلسات أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022

في يومه الثاني.. انطلاق جلسات أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022
١١:٠١:٠٨ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت، اليوم الخميس، ثاني أيام النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي يُعقد بالرياض بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

مدة المنتدى

يعد المنتدى منصة عالمية رائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، حيث تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة يومين، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.

مشاركة من النخبة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم، تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

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