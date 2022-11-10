الآن.. شاهد صاعقة رعدية في سماء الأسياح شمال شرق القصيم

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت اليوم محافظة الأسياح شمال شرق القصيم في المنطقة الشرقية لصاعقة رعدية قوية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل، كيف ضربت الصاعقة الرعدية القوية الأسياح شمال شرق القصيم في المنطقة الشرقية.

أمطار غزيرة على حفر الباطن

وقبل قليل، تساقطت أمطار غزيرة بين أم رقيبة والبطيحانية جنوب حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب حفر الباطن اليوم لأمطار غزيرة وسط أجواء شتوية ملحوظة.

أمطار ورياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية «حفر الباطن».

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية «طريف» والجوف «القريات».

الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

المناطق المتأثرة بحالة الجو

وبيَّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.

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