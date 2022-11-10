شرطة الرياض تضبط 3 متهمين.. وتكشف الجريمة المرتكبة

تواصل- فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عل 3 أشخاص لارتكابهم جرائم سلب.

وأوضح بيان للشرطة أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية.

القبض أيضًا على 3 مواطنين

وأوضحت أنها ألقت القبض أيضًا على 3 مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ويوم أمس، أعلنت شرطة الرياض أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حادثة سلب وتعاملات مالية مشبوهة.

القبض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن

وأوضحت أنها قبضت على مقيم من الجنسية السورية ومواطن لسلبهما آخر، مبلغًا من شخص يقيم خارج المملكة، مؤكدة أن المتهمين قاموا بمقايضة المبلغ بعملة أجنبية.

وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومقدم البلاغ للاشتباه في تعاملاته المالية.

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