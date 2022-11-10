الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تضبط 3 متهمين.. وتكشف الجريمة المرتكبة
اليوم.. بداية ثالث أطول إجازة للطلاب قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول
شاهد.. إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران
شاهد.. تساقط أمطار صباحية غزيرة على جنوب حفر الباطن
عاجل.. 15.7 % ارتفاعًا في مؤشر الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال سبتمبر الماضي
3 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ حتى تتمتع بالنشاط والحيوية طوال اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة الرياض تضبط 3 متهمين.. وتكشف الجريمة المرتكبة

شرطة الرياض تضبط 3 متهمين.. وتكشف الجريمة المرتكبة

شرطة الرياض تضبط 3 متهمين.. وتكشف الجريمة المرتكبة
١٠:٣٩:١٩ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عل 3 أشخاص لارتكابهم جرائم سلب.

وأوضح بيان للشرطة أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية.

القبض أيضًا على 3 مواطنين

وأوضحت أنها ألقت القبض أيضًا على 3 مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ويوم أمس، أعلنت شرطة الرياض أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حادثة سلب وتعاملات مالية مشبوهة.

القبض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن

وأوضحت أنها قبضت على مقيم من الجنسية السورية ومواطن لسلبهما آخر، مبلغًا من شخص يقيم خارج المملكة، مؤكدة أن المتهمين قاموا بمقايضة المبلغ بعملة أجنبية.

وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومقدم البلاغ للاشتباه في تعاملاته المالية.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص لإرتكابهم حوادث سلب

 

الكلمات الدلالية:
الرباض القبض على متهمين حالات سرقة شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
«مدارس عسير» تطبق الدوام الشتوي الأحد المقبل

«مدارس عسير» تطبق الدوام الشتوي الأحد المقبل

١٠:٢٤ ص، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
«الخطوط السعودية»: بعض الرحلات قد تتأثر بسبب التقلبات الجوية

«الخطوط السعودية»: بعض الرحلات قد تتأثر بسبب التقلبات الجوية

٠٣:٣٢ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
نائب خادم الحرمين يناقش مكافحة الإرهاب مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية

نائب خادم الحرمين يناقش مكافحة الإرهاب مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية

٠٩:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
مواطن يستغيث بـ«الدفاع المدني» لإنقاذ جيرانه.. وغرفة العمليات تتجاهله

مواطن يستغيث بـ«الدفاع المدني» لإنقاذ جيرانه.. وغرفة العمليات تتجاهله

٠١:١٣ ص، السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *