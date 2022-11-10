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شاهد.. إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران
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شاهد.. إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران

شاهد.. إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران

شاهد.. إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران
١٠:٢٨:٣٠ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الانتفاضة الشعبية ضد النظام في إيران، وثق مقطع فيديو بثته قناة «إيران إنترناشيونال»، لحظة إضرام النار في تمثال قاسم سليماني وسط العاصمة طهران.

أهالي «مهاباد» يشيعيون الشاب مام قادري

فيما شيع أهالي مدينة «مهاباد» غربي إيران، الشاب مام قادري الذي قتل على يد القوات الأمنية الإيرانية أثناء الاحتجاجات في أورومية.

بيان تحذيري لمجموعة من الكتاب والناشطين الثقافيين

وأصدرت مجموعة من الكتاب والناشطين الثقافيين الإيرانيين بيانًا یشیر إلی أن «نيلوفر حميدي» و«إلهة محمدي»، الصحفيتين اللتين اعتقلتا على خلفية التغطية الإخبارية لمقتل مهسا أميني، تواجهان تهمًا بالتجسس، وحذّرت المجموعة من أن خطر القمع العشوائي يهدد جميع الصحفيين.

مظاهرات ليلية في جميع مناطق إيران

وليلة أمس، انطلقت مظاهرات ليلية في الشوارع وسط العاصمة الإيرانية طهران وسط هتافات ضد النظام، وذلك بالتزامن مع احتجاجات ليلية في مختلف المناطق الإيرانية، كان من أبرزها:

1 – شريعتي، مع إشعال الشموع.

2 – كرمانشاه، مع هتافات ضد النظام.

3 – شهركرد، وهتافات مناهضة للنظام.

4 – شيراز، والهتاف: «الموت لخامنئي».

5 – رشت، والتهاف: «الموت للديكتاتور».

6 – سقز، وسط إغلاق الطرق وهتافات مناهضة للنظام.

7 – شارع انقلاب طهران، والهتاف: «الموت للديكتاتور».

8 – ستارخان طهران، والهتاف: «سيسقط خامنئي هذا العام».

وبعد الكشف عن تهديدات الحرس الثوري لصحافيين في «إيران إنترناشيونال»، أشار وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إلى وجود وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في بريطانيا، مؤكدًا أن هذا البلد سيدفع ثمن أفعاله.

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الكلمات الدلالية:
إضرام النار إيران احتجاجات إيران طهران قاسم سليماني

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