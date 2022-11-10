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شاهد.. تساقط أمطار صباحية غزيرة على جنوب حفر الباطن
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شاهد.. تساقط أمطار صباحية غزيرة على جنوب حفر الباطن

شاهد.. تساقط أمطار صباحية غزيرة على جنوب حفر الباطن

شاهد.. تساقط أمطار صباحية غزيرة على جنوب حفر الباطن
١٠:١٥:٤٥ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة بين أم رقيبة والبطيحانية جنوب حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب حفر الباطن اليوم لأمطار غزيرة وسط أجواء شتوية ملحوظة.

هطول أمطار وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية «حفر الباطن».

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية «طريف» والجوف «القريات».

الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

المناطق المتأثرة بحالة الجو

وبيَّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.

تنصح بتوخي الحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني حالة الطقس حفر الباطن

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