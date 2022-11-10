عاجل.. 15.7 % ارتفاعًا في مؤشر الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال سبتمبر الماضي

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م.

وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 15.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

استمرار تحقيق اتجاهات نمو إيجابية

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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