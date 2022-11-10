اليوم.. بداية ثالث أطول إجازة للطلاب قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول

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تبدأ اليوم الخميس ثالث إجازة مطولة للطلاب قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي للعام الجاري 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني “2022-2023″.

إجازة الفصل الدراسي الأول

وبعد ذلك، تنطلق إجازة الفصل الدراسي الأول، وتكون بنهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م.

وكان الأسبوع الحالي، هو الأخير ما قبل الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول، لتبدأ بعدها الاختبارات النهائية التحريرية للطلاب والطالبات.

إجازة الفصل الأول لعام 1444

وحسب التقويم الدراسي الجديد، الذي نشرته وزارة التعليم، فإن إجازة الفصل الدراسي الأول في المملكة تبدأ من يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022 الموافق لـ 30 ربيع الآخر 1444.

وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام حتى الرابع من شهر ديسمبر 2022 الموافق للعاشر من شهر جمادى الأولى 1444 هـ.

انطلاق الفصل الدراسي الأول

وانطلق الفصل الدراسي الأول في الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022م وينتهي 24 من شهر نوفمبر الجاري 2022م.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الثاني في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022م ويستمر حتى 2 مارس.

بينما سيبدأ الفصل الثالث من 10 مارس وحتى 22 يونيو.

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