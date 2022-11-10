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3 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ حتى تتمتع بالنشاط والحيوية طوال اليوم

3 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ حتى تتمتع بالنشاط والحيوية طوال اليوم

3 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ حتى تتمتع بالنشاط والحيوية طوال اليوم
١٠:٠٦:٣٩ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد د.أندرو هوبرمان، إن عادات النوم والروتين الصباحي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على التركيز والحالة المزاجية طوال اليوم.

* ثلاث عادات صباحية يجب الحرص عليها

وأوضح جسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن هناك ثلاث عادات يجب الحرص عليها بعد الاستيقاظ حتى يتمتع الإنسان بالنشاط والحيوية طوال اليوم، وهي:

1 – الحصول على الضوء الطبيعي بعد الاستيقاظ مباشرة، لأن الحصول على ضوء الشمس في الصباح يجعل الشخص يشعر بمزيد من الحماس.

2 – القيام بالأنشطة التي ترفع درجة حرارة الجسم، حيث يمكن له أن يساعد على الشعور بمزيد من اليقظة والنشاط، وأنه عند الجمع بين التعرض للضوء والتمارين الرياضية والمياه الباردة في الصباح الباكر، فإن ذلك يرفع حرارة الجسم وينشطه.

3 – الحصول على نوم جيد، وهو أهم شيء يمكنك القيام به لتشعر أنك في أفضل حالاتك في جميع الأوقات، مشيرًا إلى أن أفضل شيء يمكن القيام به لإعطاء اليوم بداية سريعة، هو الخروج من المنزل خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل، من أجل تنشيط الجسم.

* سبب شعور البعض بالنعاس أثناء النهار

وأشار إلى أن سبب شعور البعض بالنعاس، فذلك لأن مادة كيميائية تسمى الأدينوزين تتراكم في الدماغ وتطلب من الجسم النوم، وأنه إذا كان الشخص معتادًا على تناول القهوة فور الاستيقاظ ، فإنه يمكنه البدء ببطء في تأخير وقت شرب القهوة بمقدار 15 دقيقة كل يوم.

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الضوء النوم الجيد جامعة ستانفورد حرارة الجسم عادات صباحية

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