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هاشتاق “حساب المواطن” يتصدر التريند مع بدء نزول الدعم

هاشتاق “حساب المواطن” يتصدر التريند مع بدء نزول الدعم

هاشتاق “حساب المواطن” يتصدر التريند مع بدء نزول الدعم
٠٩:٤٤:٥٢ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حساب المواطن” التريند في المملكة، اليوم الخميس، مع موعد نزول الدفعة الجديدة المخصصة لشهر نوفمبر.

وقال عدد من المستفيدين إن الدعم المخصص لهم وصل إليهم مكتملاً، بينما اشتكى عدد آخر من وجود خصومات وصلت إلى النصف تقريبًا.

وطالب بعض المغردين بتقديم اعتراض على الخصومات، مؤكدًا أنها ستعود مرة أخرى في دفعة الشهر المقبل.

بدء إيداع الدعم واستمراره حتى نهاية اليوم

أعلن حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح “حساب المواطن” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، بإذن الله.

وكان حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن، رد على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه: كيف أعرف حسبة حساب المواطن كم للأب وكم للأم والأبناء؟

وأضاف الحساب: أهلا بك، يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة)، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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الكلمات الدلالية:
الدعم حساب المواطن دعم حساب المواطن دعم نوفمبر

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