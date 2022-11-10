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انتخابات أمريكا.. 209 مقاعد للجمهوريين مقابل 191 للديمقراطيين حتى الآن
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انتخابات أمريكا.. 209 مقاعد للجمهوريين مقابل 191 للديمقراطيين حتى الآن

انتخابات أمريكا.. 209 مقاعد للجمهوريين مقابل 191 للديمقراطيين حتى الآن

انتخابات أمريكا.. 209 مقاعد للجمهوريين مقابل 191 للديمقراطيين حتى الآن
٠٨:٥٨:٠٧ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شبكة “CNN” أن الجمهوريين حصدوا 209 مقاعد، مقابل 191 للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تحدث مع النائب كيفين مكارثي الذي سيصبح رئيس مجلس النواب إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية.

* الجمهوريون انتزعوا 12 مقعدًا من الديمقراطيين

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الجمهوريين فازوا بـ12 مقعدًا في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون.

* بايدن: منع «ترامب» من العودة للبيت الأبيض

وقال الرئيس جو بايدن: إن أداء الحزب الديمقراطي كان أفضل من المتوقع، وسنعمل على منع «ترامب» من العودة للبيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي خاض أفضل انتخابات نصفية على مستوى حكام الولايات منذ 1986، وأن الديمقراطيين خسروا أقل عدد مقاعد في الانتخابات النصفية منذ 40 عامًا.

* بايدن: مستعد للعمل مع الجمهوريين لمصلحة أمريكا

وأكد أنه مستعد للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأمريكية، لافتًا إلى أن التصويت في الانتخابات النصفية كان يومًا رائعًا للديمقراطية، وأن الأمريكيين تحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم، مؤكدًا انه يتفهم إحباط الشعب الأمريكي الناجم عن الظروف الاقتصادية.

* إعادة الترشح للرئاسة لولاية جديدة

وأشار إلى أن نيته هي إعادة الترشح للرئاسة لولاية جديدة، وسأنتظر الوقت المناسب لإعلان القرار النهائي، داعيًا لإنهاء النزاع السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى.

* جولة إعادة للانتخابات في ولاية جورجيا

وكشفت مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا، أن هناك جولة إعادة لمجلس الشيوخ في 6 من ديسمبر، مؤكدة أن التصويت في الانتخابات النصفية كان سلسًا للغاية.

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التجديد النصفي الجمهوريين الديمقراطيين الكونجرس انتخابات أمريكا بايدن

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