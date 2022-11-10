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دراسة تكشف مفاجأة: تكرار الحمل يجنب المرأة الإصابة بسرطان الرحم
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دراسة تكشف مفاجأة: تكرار الحمل يجنب المرأة الإصابة بسرطان الرحم

دراسة تكشف مفاجأة: تكرار الحمل يجنب المرأة الإصابة بسرطان الرحم

دراسة تكشف مفاجأة: تكرار الحمل يجنب المرأة الإصابة بسرطان الرحم
٠٨:٤٩:١٤ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت أبحاث، أجريت في جامعة كوينزلاند باستخدام علم الوراثة، أن إنجاب المزيد من الأطفال يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم.

وكشفت الدراسة أن إنجاب 3 أطفال يقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الرحم بنسبة 50% مقارنة بعدم الإنجاب.

من جهتها، قالت الدكتورة شانون دورسو، الباحثة المشاركة في الدراسة: «وجدنا أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه المرأة في الحمل ارتبط ذلك بانخفاض خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم».

الحمل المتعدد يزيد من هرمون البروجسترون

وأضافت: «بينما أظهرت دراسات سابقة أن الحمل المتعدد،  يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، فهذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم علم الوراثة لدراسة عوامل الخطر المتعددة في وقت واحد».

بدورها، أرجعت الدكتورة هيلين موين، الباحثة المشاركة، سبب تأثير الحمل المتكرر في تراجع خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم إلى الزيادة في هرمون البروجسترون في المراحل الأخيرة من الحمل، أو ربما لأن الجسم يحتمل أن يزيل خلايا بطانة الرحم السابقة للسرطان من الرحم أثناء الولادة».

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الكلمات الدلالية:
الإنجاب الرحم المرأة تكرار الحمل سرطان الرحم علم الوراثة

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