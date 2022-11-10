بالفيديو.. «الخثلان» يوضح بعض أحكام الشريعة المتعلقة بفصل الشتاء

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن نسائم الشتاء هبت وإن رحمات الله تعالى تتجلى في مثل هذه الأيام رحمة منه سبحانه بعباده.

أحكام الشريعة المتعلقة بفصل الشتاء

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اشتكت النار إلى ربها، قالت يا ربي أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هو أشد ما تجدون من الزمهرير «البرودة»، وأشد ما تجدون من الحر»، مشيرًا إلى أن هذا المعني فوق مستوى تصور العقل البشري المحدود.

أحكام المسح على الخفين

وأضاف أنه من الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، أحكام المسح على الخفين وهما ما يلبسان على الرجل من الجلد، وهذه أصبح أكثر الناس الآن لا يلبسونها وإنما يلبسون الجوارب، وهي ما يلبس على الرجلين من غير الجلد.

وأضاف أن مشروعية المسح على الجوارب هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان لم يقل به أحد من المذاهب الفقهية سوى الحنابلة، وهو القول الراجح بين الأدلة حيث يشرع لمن لبس جوربًا أن يمسح عليه إذا لبس الجوربين على طهارة، حيث يمسح عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

جمع الصلوات عند شدة البرد

وأشار إلى أنه مما يكثر السؤال عنه أيضًا ـ إذا أقبل فصل الشتاء ـ جمع الصلوات عند شدة البرد، مؤكدًا أن الجمع لم يُشرع لأجل البرد، ما لم يكن مصحوبًا بأمر آخر، كالمطر الغزير أو ريح شديدة يلحق الناس معها الحرج وله تأثير على دنيا الناس، أما مجرد البرد فليس مسوغًا لجمع الصلوات.

اقرأ أيضًا:

«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية