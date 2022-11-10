ودائع المدخرين في البنوك تسجل 543.2 مليار ريال

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تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في تسجيل الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في المملكة، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، مستوى قياسيًا جديدًا عند 543.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي.

ونمت هذه الودائع بنحو 18.1 في المئة، لتواصل النمو السنوي للشهر الـ 15 كأطول فترة نمو منذ عام 2015، التي استمر النمو حينها لنحو 24 شهرًا، بحسب “الاقتصادية”.

ارتفاع إجمالي حصة الودائع الادخارية والزمنية إلى 24%

أدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في المملكة إلى 24 في المئة بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 22.3 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي.

ودفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، المستثمرين، لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقًا.

وتسعى المملكة إلى إيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، إذ قامت بتنشيط سوق السندات والصكوك، وهي من الأوعية الادخارية التي ظلت موجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.

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