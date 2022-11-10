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جنرال أمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا
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جنرال أمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا

جنرال أمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا

جنرال أمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا
٠٧:٤٦:٤١ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال جنرال أمريكي: إن التقديرات العسكرية تفيد بمقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي ومثلهم في الجانب الأوكراني.

الجبهة في أوكرانيا ستكون هادئة خلال الشتاء

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أمريكي أنه يتوقع أن تكون خطوط الجبهة في أوكرانيا هادئة خلال الشتاء، داعيًا روسيا وأوكرانيا إلى اغتنام فرص المفاوضات.

أمريكا لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة

وذكرت «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبًا للتصعيد مع روسيا.

بايدن: أمريكا لم تقدم لأوكرانيا شيكًا على بياض

وصرح الرئيس جو بايدن بأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر، وأن أمريكا لم تقدم لها شيكًا على بياض، حيث تم رفض عدد من طلباتها، لافتًا إلى أن الروس انتظروا نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ليعلنوا انسحابهم من خيرسون، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي يأمر بانسحاب القوات الروسية

في الوقت نفسه، أمر وزير الدفاع الروسي بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا، مؤكدًا بدء سحب القوات الروسية من خيرسون إلى الضفة اليسرى من النهر.

القوات الروسية فجرت كل جسور المدينة

وقال نائب رئيس المجلس الإقليمي الأوكراني بخيرسون: إن القوات الروسية فجرت كل الجسور على الجهة اليمنى من المدينة.

وأكد قائد العمليات الروسية بأوكرانيا أن خيرسون والبلدات المجاورة لها لا يمكن تجهيزها وتشغيلها جميعًا في الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية فجرت كل الجسور على الجهة اليمنى من المدينة.

من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني: إنه من المبكر الحديث عن انسحاب روسي من خيرسون، وأنه لا معنى للحديث عن انسحاب روسي ما دامت أعلام  بلاده لا ترفرف على المنطقة.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا انسحاب روسيا بايدن خيرسون روسيا نهر دنيبرو

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