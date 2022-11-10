أبرزها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية «حفر الباطن».

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية «طريف» والجوف «القريات».

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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