ملخص لنتائج القبول لوظائف بمحافظة جدة ووزارتي الحج والدفاع .. روابط الاستعلام 

تواصل – فريق التحرير:

تعلن أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين و المرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (38) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (164) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 1444/04/05هـ عبر المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).

وسيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ملاحظة :

أشارت الأمانة في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

كما أكدت أنها قد دعت أكثر مَن متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

رابط الاستعلام : ( هنا ).

وزارة الحج:

تعلن وزارة الحج والعمرة (103) عن دعوتها متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة عبر (جدارات).

الطلبات:

أصل و (نسخة) من الهوية الوطنية.

أصل و (نسخة) من وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليـم.

السيرة الذاتية.

قائمة المرشحين للمقابلات الشخصية (PDF):

للاستعلام: عبر سيرفر الأمانة.

وزارة الدفاع:

تعلن وزارة الدفاع (التجنيد) عبر (بوابة القبول)، للوظائف العسكرية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، خبر رقم (72875)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

للاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ):

رابط الاستعلام – (اضغط هنا).