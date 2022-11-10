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وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
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وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
٠٣:٠٤:١٨ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.
واشترط مستشفى قوى الأمن، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مسجل النساء والولادة.

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والترخيص: شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

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  • الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
  • لمعرفة والمهارات المتخصصة: يجب أن يكون ضليعًا في مجال تخصصه الفرعي.
  • إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا هو مطلب أساسي.
  • مهارات القيادة والاتصال الممتازة.
  • القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفياً وبصحة بدنية جيدة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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