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احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين
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احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين

احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين

احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين
٠٢:٤٦:١٤ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر عمال النقل العام في باريس ولندن، اليوم الخميس، تنظيم إضراب احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يتسبب في حالة من الفوضى للسكان أثناء التوجه إلى مقار عملهم.

وبسبب إضراب العمال، سيتوقف السفر تماما في باريس على متن خمسة من خطوط المترو الستة عشر، وفقًا لآخر تحديث على موقع شركة النقل الفرنسية “أر إيه تي بي”.

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ونصح موقع الشركة، الموظفين بالعمل من المنزل إن أمكن، لتفادي مشكلة تعطل حركة النقل بالمترو بسبب إضراب والعمال.

وفي بريطانيا أيضا يضرب عمال مترو أنفاق لندن اليوم الخميس عن العمل، بعد فشل المحادثات مع هيئة النقل بالمدينة .

وأوضحت الهيئة، أن يأتي بسبب بسبب الخلاف على الوظائف والمعاشات التقاعدية، من المتوقع أن يستمر حتى صباح الجمعة، كما أوصت السكان بتجنب التنقل والسفر عبر مترو الأنفاق، وذلك وفقا لما نقلته بلومبيرج.

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الكلمات الدلالية:
إضراب باريس عمال غلاء المعيشة لندن مترو الأنفاق

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