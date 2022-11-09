أوروبا تتبنى عقوبات جديدة على إيران.. واحتجاجات في جيش الملالي

تواصل – فريق التحرير:

سعى الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع المظاهرات المتأجحة في البلاد، منذ مقتل مهسا أميني، في 16 من سبتمبر الماضي.

قيود جديدة بسبب الاحتجاجات

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد يعتزم فرض قيود جديدة على طهران، تشمل تجميد أصول وحصار اقتصادي.

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طهران تتعهد بطرد عناصر من الجيش

شدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، أمس، على أن طهران لن تتوانى عن طرد من تعتبرهم مثيري شغب.

وقال كيومرث: ” إن “مثيري الشغب لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية” إذا أمر المرشد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء.

المحتجون يواجهون الرصاص الحي

وأطلقت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 سبتمبر بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.

بينما بدأت مدن في غرب إيران الأربعاء إضراباً تضامنياً في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات في جنوب شرقي البلاد.

النظام الإيراني يستغل الأطفال

أوردت تقارير إعلامية أنباء حول رصد أطفال بالزي العسكري ضمن القوات الخاصة الإيرانية التي تتواجه مع المحتجين في الشوارع بغية قمعهم، مما وضع طهران في حالة منافسة غير معلنة مع حركة متطرفة، حسب “العربية”.

وقد أثار استغلال الأطفال عسكرياً وظهورهم بزي القوات الخاصة إلى جانب الباسيج والشرطة ردود فعل واسعة، ولا تزال صور الأطفال الذين يرتدون الدروع والقبعات الخاصة ويحملون الهراوات تنتشر بين الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

اندلاع الاحتجاجات في مسقط رأس مهسا أميني

اندلعت الاحتجاجات في مدينة سقز، مسقط رأس مهسا أميني التي قتلت على يد قوات شرطة الاخلاق.