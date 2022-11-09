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موجة واسعة من الأنفلونزا تجتاح ألمانيا وتحذيرات من الأطباء
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موجة واسعة من الأنفلونزا تجتاح ألمانيا وتحذيرات من الأطباء

موجة واسعة من الأنفلونزا تجتاح ألمانيا وتحذيرات من الأطباء

موجة واسعة من الأنفلونزا تجتاح ألمانيا وتحذيرات من الأطباء
٠٢:٣٣:٢٠ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، اندلاع موجة إنفلونزا واسعة في البلاد.

الموجة بدأت بأثر رجعي

وأصدر المعهد تقريرا عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة الصادر مساء الأربعاء، قال فيه إنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي.

وجاءت نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة تعد حاسمة بالنسبة إلى تقديرات المعهد.

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2100 حالة إصابة بالأنفلونزا

وأفاد المعهد بأن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة.

ونوه بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا، وشمال الراين، ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشّ للمرض.

وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر

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