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مطاردة وإطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا (فيديو)
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مطاردة وإطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا (فيديو)

مطاردة وإطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا (فيديو)

مطاردة وإطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا (فيديو)
٠٢:٤٨:٤٥ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية شمال الراينوستفاليا تكثيف عمليات البحث عن مشبوه أطلق عيارات نارية بالقرب من مدرسة في مدينة زيغبورغ.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن امرأة شاهدت كيف أطلق شخص مقنع وبيده مسدس، حيث أطلق النار في الهواء بالقرب المدرسة.

وتابع المتحدث أن الشرطة صادفت أثناء عملية البحث عددا من الأشخاص تتطابق أوصافهم مع تلك التي ذكرها الشهود عن المشتبه به.

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وأكد أنه يتم حاليا مراجعة كافة صور المشتبه بهم، ولم تكن هناك اعتقالات حتى الآن”، حسبما نقلته صحيفة “شبيغل” الألمانية.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نشر طائرات هليكوبتر للمساعدة في عملية المطاردة، مشيرة إلى أن ذخيرة وألعاب نارية تم العثور عليها ومصادرتها.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا إطلاق نار الشرطة الألمانية مدرسة

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