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منها «مكة والمدينة والرياض».. الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة حتى الإثنين المقبل

منها «مكة والمدينة والرياض».. الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة حتى الإثنين المقبل

منها «مكة والمدينة والرياض».. الدفاع المدني يحذر من سيول في 11 منطقة حتى الإثنين المقبل
٠١:٤٣:٣٦ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

المناطق المتأثرة بحالة الجو

وبيَّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.

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تنصح بتوخي الحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الحدود الشمالية الدفاع المدني المدينة المنورة المنطقة الشرقية تحذير مكة المكرمة

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